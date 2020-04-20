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      Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19: трогательное видео

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      Итальянцы поблагодарили медиков / aljazeera.com

      В Италии сняли видео-благодарность врачам со всего мира, которые помогают бороться с коронавирусом.

      Видеоролик со словами благодарности иностранным врачам обнародовали на фейсбук-страничке администрации провинции Ломбардия.

      Обратите внимание Когда украинские медики вернутся домой из Италии: ответ Минздрава

      "С масками на лицах, с респираторами, которые позволили нам свободно вдохнуть. Мы победим. Мы точно победим", – говорится в видео.

      Видео: Что известно об украинских врачах в Италии

      Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Италии коронавирусом заразились почти 179 тысяч человек. От инфекции, к сожалению, умерли уже 23 660 человек. В то же время ситуация с коронавирусом в Италии с каждым днем улучшается. Есть тенденция к уменьшению количества больных.

      Украинские медики в Италии: что известно

      • 20 украинских медиков уже две недели помогают итальянцам в борьбе с COVID-19 и набираются опыта.
      • Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
      • В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
      • Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
      • В Минздраве считают, что это будет хорошим опытом для Украины изучить, как реагировать на критическую ситуацию.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине
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