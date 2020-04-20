Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19: трогательное видео

В Италии сняли видео-благодарность врачам со всего мира, которые помогают бороться с коронавирусом.

Видеоролик со словами благодарности иностранным врачам обнародовали на фейсбук-страничке администрации провинции Ломбардия.

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"С масками на лицах, с респираторами, которые позволили нам свободно вдохнуть. Мы победим. Мы точно победим", – говорится в видео.

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Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Италии коронавирусом заразились почти 179 тысяч человек. От инфекции, к сожалению, умерли уже 23 660 человек. В то же время ситуация с коронавирусом в Италии с каждым днем улучшается. Есть тенденция к уменьшению количества больных.

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