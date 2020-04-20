Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19: трогательное видео
В Италии сняли видео-благодарность врачам со всего мира, которые помогают бороться с коронавирусом.
Видеоролик со словами благодарности иностранным врачам обнародовали на фейсбук-страничке администрации провинции Ломбардия.
Обратите внимание Когда украинские медики вернутся домой из Италии: ответ Минздрава
"С масками на лицах, с респираторами, которые позволили нам свободно вдохнуть. Мы победим. Мы точно победим", – говорится в видео.
Видео: Что известно об украинских врачах в Италии
Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Италии коронавирусом заразились почти 179 тысяч человек. От инфекции, к сожалению, умерли уже 23 660 человек. В то же время ситуация с коронавирусом в Италии с каждым днем улучшается. Есть тенденция к уменьшению количества больных.
Украинские медики в Италии: что известно
- 20 украинских медиков уже две недели помогают итальянцам в борьбе с COVID-19 и набираются опыта.
- Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
- В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
- Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
- В Минздраве считают, что это будет хорошим опытом для Украины изучить, как реагировать на критическую ситуацию.
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