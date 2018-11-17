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      Италия – Португалия: где смотреть онлайн матч Лиги наций

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      Италия – Португалия смотреть онлайн матч Лиги наций
      Италия – Португалия смотреть онлайн матч Лиги наций

      17 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Италии и Португалии, обе команды продолжают борьбу за победу в группе 3 дивизиона А. В Украине матч можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

      Матч Италия – Португалия в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:35.

      Читайте также: Лига наций: результаты матчей и видео голов 16 ноября

      Смотреть онлайн матч Италия – Португалия можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча Италия – Португалия – на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч между сборными Италии и Португалии состоится в субботу, 17 ноября. Начало встречи в 21:45.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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