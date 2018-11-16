В субботу, 17 ноября, сборная Италии примет на своем поле сборную Португалии. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Поскольку Италия этот матч будет играть в родных стенах (матч состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро"), то именно они и являются фаворитами встречи. В букмекерской конторе William Hill победу итальянцев оценили коэффициентом 2,15. На португальцев выставили коэффициент 3,50. На то, что матч закончится в ничью, коэффициент 3,20.

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Самый высокий коэффициент на победу сборной Португалии выставили сразу две букмекерские конторы – PariMatch и "Фаворит спорт" дают 3,65. Они же дают одинаковый коэффициент и на ничью – 3,25. Единственное отличие – в PariMatch победа сборной Италии имеет коэффициент 2,20, в то время как в "Фаворит спорт" – 2,19.

В Marathon bet победа сборной Италии получила коэффициент 2,16. На их соперников – 3,64. Ничейный результат – 3,20.

Напомним, матч между сборными Италии и Португалии состоится в субботу, 17 ноября. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала.

Стоит отметить, что первый матч между этими командами закончился минимальной победой сборной Португалии. Италии надо побеждать соперников и надеяться, что Польша не проиграет Португалии, чтобы выиграть группу А.