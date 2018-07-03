Италия предоставит Ливии 12 кораблей для борьбы с нелегальной иммиграцией в Европе

Правительство Италии предоставит Ливии флот из 12 кораблей в качестве помощи для борьбы с нелегальной миграцией в Европу.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

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Отмечается, что 10 из 12 кораблей – сторожевые катера, предназначенные для патрулирования ливийского побережья. Италия также примет участие в подготовке сотрудников береговой охраны.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Италии Матео Сальвини предложил строить центры приема мигрантов в Африке, чтобы остановить поток беженцев в страны Европы.