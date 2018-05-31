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Итальянцы создали уникальный робот-чемодан: как он выглядит

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Создали робот-чемодан
Создали робот-чемодан / businessinsider.com

Итальянская компания Piaggio, которая производит мотороллеры Vespa, работает над выпуском роботизированного чемодана Gita, который в автономном режиме движется за хозяином.

Об этом пишет Business Insider.

Сейчас компания тестирует работа.

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Роботизована валіза Gita

Робот может двигаться за владельцем

Робот-чемодан оборудован двумя колесами. Его высота составляет 60 сантиметров, вместимость – около 32,5 литра. Чемодан может перевозить багаж, не тяжелее 20 килограммов.

По замыслу разработчиков, Gita может двигаться в одном темпе с пользователем, это будет происходить благодаря датчикам, которые дают возможность роботу следовать за человеком и избегать столкновения с другими участниками движения.

Роботизована валіза Gita

Чемодан может перевозить багаж, не тяжелее 20 килограммов

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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