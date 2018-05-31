Итальянцы создали уникальный робот-чемодан: как он выглядит
Итальянская компания Piaggio, которая производит мотороллеры Vespa, работает над выпуском роботизированного чемодана Gita, который в автономном режиме движется за хозяином.
Об этом пишет Business Insider.
Сейчас компания тестирует работа.
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Робот может двигаться за владельцем
Робот-чемодан оборудован двумя колесами. Его высота составляет 60 сантиметров, вместимость – около 32,5 литра. Чемодан может перевозить багаж, не тяжелее 20 килограммов.
По замыслу разработчиков, Gita может двигаться в одном темпе с пользователем, это будет происходить благодаря датчикам, которые дают возможность роботу следовать за человеком и избегать столкновения с другими участниками движения.
Чемодан может перевозить багаж, не тяжелее 20 килограммов