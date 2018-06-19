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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Итальянская кростата с джемом: рецепт вкусной выпечки

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Итальянская кростата с джемом: рецепт вкусной выпечки
Итальянская кростата с джемом: рецепт вкусной выпечки / bigmir.net

Как летом, так и зимой душистая домашняя выпечка будет иметь спрос. Следовательно 24 канал предлагает хозяйкам окунуться в мир итальянской пищи, приготовив душистый пирог с колоритным названием кростата.

В Италии любимыми сладостями является кростата – традиционный пирог с вареньем, рецепт которого чрезвычайно прост. Песочное тесто может приобретать различные вкусы благодаря большому разнообразию джемов. Так, итальянские хозяйки чаще всего выбирают для кростаты абрикосовое варенье. Украинки же имеют возможность экспериментировать, добавляя те джемы, которые любят их родные.

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Італійська кростата
Итальянская кростата: простой рецепт

Ингредиенты: 250 г муки, 2 желтка, 50 г сахара, 150 г сливочного масла, соль, цедра лимона, 2 ст. л. лимонного сока, 400 г любимого джема.

Как приготовить итальянскую кростату:

Яичные желтки взбейте с сахаром и щепоткой соли. Много кулинарных блогеров вместо желтков дают одно куриное яйцо. Взбивайте до полного растворения сахара. В полученную массу добавьте мелко натертую цедру лимона и муке. Кроме этого, дайте немножко ванилина, который придаст выпечке пряный запах и вкус.

По словам экспертов, тесто будет более эластичным и вкусным, если его положить на 30 минут в холодильник. Тесто разделите на две части, одну из которых раскатайте в круг толщиной полсантиметра. Выложите тесто на смазанную маслом форму для запекания (желательно круглую).

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Форму залейте джемом на 2/3, добавив к нему 2 ст. л. лимонного сока. Если начинки дать больше, она вытечет во время выпекания. Поверх варенья выложите остатки теста, нарезанные на полоски.

Выпекайте пирог в течение 30 – 35 минут при 180 градусов. Когда пирог остынет, его можно украсить сахарной пудрой, мятой или свежими ягодами или фруктами.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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