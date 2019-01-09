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      Итальянская "Рома" готова уже зимой арендовать полузащитника сборной Украины

      34 Читати новину українською
      Руслан Малиновський
      Руслан Малиновський

      Тренерский штаб итальянской "Ромы" не покидает планов подписать полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского.

      Однако в "Роме" понимают, что приобрести игрока зимой будет довольно сложно. Поэтому рассчитывают взять его в аренду с последующим правом выкупа.

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      По сообщению FootBoom, итальянцы готовы предложить до 1 миллиона евро за аренду. А потом выкупить контракт игрока за 12 миллионов евро.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Руслан Малиновский
      Источник: 24 Канал
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