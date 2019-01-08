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      Итальянская "Рома" охотится за Виктором Цыганковым

      61 Читати новину українською
      Виктор Цыганков
      Виктор Цыганков

      Журналист итальянского издания Gazetta dello Sport оценил вероятность перехода Виктора Цыганкова в "Рому".

      Журналист Эмануэле Джильянелли отметил, что 21-летний вингер киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков интересен спортивному директору "Ромы" Рамону Мончи.

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      Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков – одна из главных целей Мончи. Да, его позиция занята Дженгизом Ундером, но тот получил несколько предложений и может покинуть "Рому" летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб как" Рома", выступающий в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции. Что касается сомнений относительно будущего Ди Франческо в клубе, то хороший футболист никогда не будет бесполезным. При любом тренере ему найдут применение,
      – сказал журналист.

      В текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт Виктора с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

      Ранее уже сообщалось о серьезном интересе "Ромы" к футболисту "Динамо" Виктору Цыганкову.

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      Теги: Футбол Спорт Рома Динамо Виктор Цыганков
      Источник: 24 Канал
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