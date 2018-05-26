Итальянский блоггер воспроизводит гламурные фото звезд: забавные снимки
Итальянский блоггер Эммануэль Феррари получил немалую популярность в сети. Парень ловко воспроизводит гламурные образы американских звезд, создавая наряды из подручных средств.
Знаменитости часто удивляют поклонников, примеряя самые необычные дизайнерские наряды. Кроме этого, Instagram изобилует и гламурными "луками" актеров, моделей и певиц. Одни пользователи сети восторженно наблюдают за жизнью селебритиз, а другие пытаются воспроизвести их "лук".
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Однако Эммануэль Феррари решил подойти к пародированию с креативностью. Парень с 2014 года высмеивает эпатажные образы знаменитостей, создавая собственные копии из подручных средств. Так, обычная ткань, туалетная бумага, еда и даже кот помогают блогеру забавно изобразить стильные фото звезд.
Объектами насмешек Эммануэля Феррари были не только модели и актрисы, но и герцогиня Меган Маркл. Ее роскошное свадебное платье тоже стало причиной для пародии.