Итальянский блоггер воспроизводит гламурные фото звезд: забавные снимки

Итальянский блоггер Эммануэль Феррари получил немалую популярность в сети. Парень ловко воспроизводит гламурные образы американских звезд, создавая наряды из подручных средств.

Знаменитости часто удивляют поклонников, примеряя самые необычные дизайнерские наряды. Кроме этого, Instagram изобилует и гламурными "луками" актеров, моделей и певиц. Одни пользователи сети восторженно наблюдают за жизнью селебритиз, а другие пытаются воспроизвести их "лук".

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Однако Эммануэль Феррари решил подойти к пародированию с креативностью. Парень с 2014 года высмеивает эпатажные образы знаменитостей, создавая собственные копии из подручных средств. Так, обычная ткань, туалетная бумага, еда и даже кот помогают блогеру забавно изобразить стильные фото звезд.



Объектами насмешек Эммануэля Феррари были не только модели и актрисы, но и герцогиня Меган Маркл. Ее роскошное свадебное платье тоже стало причиной для пародии.

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Тра 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 22 Тра 2018 р. о 5:02 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 13 Тра 2018 р. о 11:16 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 8 Тра 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 6 Тра 2018 р. о 5:09 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 7 Тра 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 2 Тра 2018 р. о 5:07 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 30 Кві 2018 р. о 5:00 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 24 Кві 2018 р. о 5:18 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Кві 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 16 Кві 2018 р. о 10:14 PDT