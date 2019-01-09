Итальянский гранд начал переговоры по трансферу украинца Малиновского
Итальянская "Рома" начала переговоры с бельгийским "Генком" по трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Ожидается, что сумма перехода составит около 12 миллионов евро, а соглашение может быть подписано уже в нынешнее трансферное окно.
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В приобретении футболиста сборной Украины лично заинтересован спортивный директор "волков" - Рамон Мончи.
Отметим, цена Малиновского по версии портала Transfermarkt – 9 миллионов евро. В текущем сезоне украинец сыграл 29 матчей, у него 10 забитых мячей и 9 ассистов.
Напомним, что Мончи также рассматривает возможность приобретения хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова.
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