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00:31, 4 июля
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Итальянский рэпер показал эротическое фото с обнаженной Кьярой Ферраньи в постели: 18+

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Кьяра Ферраньи и Fedez
Кьяра Ферраньи и Fedez / Instagram

Звездная пара итальянцев: знаменитая блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи и ее жених, музыкант Fedez, уже давно покорили сеть своими личными снимками.

Кьяра лишь три месяца назад родила первенца Лео, однако быстро вернула себе отличную фигуру. Так, парень девушки Fedez опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с последней совместной интимной фотосессии пары.

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На снимке Fedez руками прикрывает грудь Кьяры Ферраньи в постели.

 

Допис, поширений Fedez (@fedez)

Кто такая Кьяра Ферраньи?
Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad. Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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