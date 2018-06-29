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Итальянский завтрак: простой рецепт с чоризо, сыром и вялеными помидорами

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Рецепт приготовления итальянского завтрака
Рецепт приготовления итальянского завтрака / Buro 24/7

Приготовление завтраков не должно занимать много времени. Предлагаем простой и вкусный рецепт из итальянской кухни для идеального утра.

Блогер Евгения Головина поделилась рецептом итальянского завтрака с Buro 24/7.

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Ингредиенты:

яйца

100 грамм чоризо

Моцарелла и чеддер

ломтик хлеба

50 грамм сливок

вяленые помидоры

прованские травы

Ингредиенты

Рецепт приготовления итальянского завтрака

Нарежьте кубиками чоризо и обжарьте их на сковороде.

Забегая вперед скажу, что я использую сковороду со съемной ручкой, поскольку впереди еще и запекание в духовке,
– отметила Евгения.

Когда чоризо пустит жир, добавьте кусочки моцареллы и тонко нарезанные вяленые помидоры.

Нарежьте чоризо и обжарьте

Добавьте моцареллу

Жира на сковороде будет много, поэтому наломайте мякиш хлеба так, будто пытаетесь вымокать весь "соус".

Вымочить жир хлебом

Параллельно взбейте яйца со сливками и покрошите туда хлеб, который остался. После этого залейте смесью содержимое сковородки, присыпав прованскими травами.

Взбейте яйца со сливками

Визуально должно выйти на подобии плотного и калорийного омлета.

Поставьте блюдо в духовку минут на 15. За 3 минуты до того как итальянский завтрак будет готов, присыпьте его потертым чеддером.

Присыпьте тертым чеддером

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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