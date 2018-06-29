Итальянский завтрак: простой рецепт с чоризо, сыром и вялеными помидорами
Приготовление завтраков не должно занимать много времени. Предлагаем простой и вкусный рецепт из итальянской кухни для идеального утра.
Блогер Евгения Головина поделилась рецептом итальянского завтрака с Buro 24/7.
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Ингредиенты:
яйца
100 грамм чоризо
Моцарелла и чеддер
ломтик хлеба
50 грамм сливок
вяленые помидоры
прованские травы
Ингредиенты
Рецепт приготовления итальянского завтрака
Нарежьте кубиками чоризо и обжарьте их на сковороде.
Забегая вперед скажу, что я использую сковороду со съемной ручкой, поскольку впереди еще и запекание в духовке,
– отметила Евгения.
Когда чоризо пустит жир, добавьте кусочки моцареллы и тонко нарезанные вяленые помидоры.
Нарежьте чоризо и обжарьте
Добавьте моцареллу
Жира на сковороде будет много, поэтому наломайте мякиш хлеба так, будто пытаетесь вымокать весь "соус".
Вымочить жир хлебом
Параллельно взбейте яйца со сливками и покрошите туда хлеб, который остался. После этого залейте смесью содержимое сковородки, присыпав прованскими травами.
Взбейте яйца со сливками
Визуально должно выйти на подобии плотного и калорийного омлета.
Поставьте блюдо в духовку минут на 15. За 3 минуты до того как итальянский завтрак будет готов, присыпьте его потертым чеддером.
Присыпьте тертым чеддером