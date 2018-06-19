Итальянское наслаждение: как приготовить нежную панакоту

Если вы не знаете, чем порадовать себя и своих близких в жаркие летние дни – тогда этот рецепт как раз для вас. Невероятно нежный итальянский десерт из сливок, молока, сахара и желатина происходит еще с Пьемонта, но едят его по всей Италии и в мире, подавая с ягодными, карамельными и шоколадными сиропами.

Сливочный десерт "пришел" к нам из Италии и заставил полюбить всех заядлых гурманов. Кондитеры и любители кулинарии хотя бы раз и пробовали готовить эту нежную вкусность из сливок, молока и желатина. Так почему бы не попробовать этот рецепт и вам?

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Итальянская панакота: рецепт

Ингредиенты: 250 г сливок (жирность 35%), 125 г молока, 50 г сахара, 8 г желатина, 1 стручок ванили, 40 мл воды.

Как приготовить панакоту?

Поместите желатин в воду и ждите, пока он набухнет. Стручок ванили разрежьте пополам и достаньте оттуда семена и мякоть. Сливки, молоко, сахар и вынутое содержание ванили поместите в один сосуд и доведите до кипения.

Аккуратно снимите смесь с огня и охлаждайте. После этого тщательно смешайте холодную смесь с замоченным желатином. Готовую массу заливайте в форму и ставьте в холодильник. После украшайте десерты фруктами или другими дополнениями.