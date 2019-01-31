IT–индустрия Украины обеспечила огромный экспорт стране в 2018 году

В 2018 году 184 тысячи украинских программистов обеспечили экспорт IT-продукции на 4,5 миллиарда долларов. По объему экспорта индустрия заняла второе место в стране.

СЕО инновационного парка UNIT.City Максим Яковер сказал, что в 2017 году объем экспорта составил 3,6 миллиарда долларов или 3,4% ВВП страны, пишет "Экономическая правда".

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По состоянию на конец 2018 года 20% компаний – мировых лидеров в сфере разработки программного обеспечения для мобильных платформ – имели офисы в Украине. 184 тысячи украинских программистов обеспечили экспорт IT-продукции на 4,5 миллиарда долларов, что значительно больше, чем в прошлом 2017 году.

В Украине работает 4 тысячи IT-компаний и свыше 110 R&D центров всемирно известных международных компаний.

Инфографика "Экономической правды"

За последние годы Украина впервые вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Кроме того, украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года достиг нового рекорда. Он превысил 18,8 миллиардов долларов.