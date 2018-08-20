Итоги 5-го тура УПЛ: интересные факты и цифры

В шести матчах 5-го тура УПЛ было зафиксированы три победы и три ничьи. Некоторые из них продолжили рекордные серии, некоторые оборвали. А также не обошлось и без юбилеев.

"Динамо" проводит 400-й домашний матч в УПЛ: + 328 = 48-24, мячи 954-219.

"Динамовцы" 9-й раз начинают сезон с четырех побед.

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"Динамо" празднует 6-ю подряд победу в УПЛ, в том числе четыре последних с одним и тем же счетом 1:0.

Общая беспроигрышная серия "Динамо" в чемпионатах достигает 15-ти матчей: + 14 = 1, а домашняя – 20-ти: + 17 = 3.

Игроки "Динамо" забивают голы в УПЛ в 17-ти матчах подряд, а на своем поле – в 12-ти.

"Динамовцы" продлевают свою серию без пропусков голов до 427-ми минут.

20-ая домашняя победа "Динамо" при Александре Хацкевиче во всех турнирах: 16 – в УПЛ и четвёртый еврокубках.

"Александрия" с 2 апреля 2017 года не может "размочить" ворота "Динамо" в чемпионатах в течение 448-ми минут.

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Александрийцы прерывают 5 (!) Клубных рекордных серий в Чемпионатах: беспроигрышную, которая с 24 февраля длилась 16 игр: + 11 = 5, общую победную из 9-ти матчей, победную гостевую из 5-ти игр, беспроигрышную выездную из 8-ми игр : + 5 = 3 и голевую гостевую из 5-ти игр.

"Александрия" также завершила и свою рекордную "сухую" серию, которая с 12 мая продолжалась в УПЛ в течение 518-ти минут.

Прерывается и серия Юрия Панькова ( "Александрия") без пропуска голов в чемпионатах, которая с 28 апреля продолжалась 602 (!) минуты.

400-й гостевой матч "Шахтера" в чемпионатах: + 241 = 82-77, мячи 734-366.

"Шахтер" обходится без ничьих в Чемпионатах с 5 ноября 2017 года уже в общем 23 (!) матча: 18 побед и 5 поражений, а в гостях – 12 (+ 9-3).

"Львов" на своем поле не забивает голов в УПЛ в течение 365-ти минут.

Проигрышная домашняя клубная антирекордным серия "Львова" в чемпионатах продолжается 4 матча.

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"Арсенал-Киев" прерывает клубную антирекордную проигрышную серию в чемпионатах, которая длилась 6 матчей, но продолжает другой "рекорд", пропуская 15 игр подряд.

"Канониры" повторяют антирекорд чемпионатов, принадлежащий "Говерле" и "Таврии", с 2 декабря 2012 года пропуская голы на своем поле в течение 16-ти (!) игр (23 мяча).

"Олимпик" повторяет клубный рекорд, 3-й раз подряд играя в УПЛ вничью.

Безвыигрышная серия "Арсенала-Киев" во встречах с "Черноморцем" с 27 ноября 2011 года длится 5 матчей: = 2-3.

Прерывается безголевой сериал канониров в ворота "моряков", который длился в УПЛ 452 минуты.

Заканчивается безголевой "сериал" "Мариуполя" в ворота "Ворсклы", который длился 549-ти минут.

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Пропускная гостевая серия "Мариуполя" продолжается в Чемпионатах 9 игр – 16 голов, а голевая – 7 игр (8 мячей).

"Ворскла" одерживает 30-ю домашнюю победу в УПЛ при Василию Сачко.

30-ое гостевое безвольное поражение "Мариуполя".

В 3-м для себя клубе УПЛ открывают счет голов Руслан Бабенко ( "Черноморец"), который ранее забивал голы соперникам каменской "Стали" и "Волыни" и Сергей Болбата ( "Шахтер"), который также забивал в составе донецкого " Металлурга "и" Металлиста ".

45-й гол в УПЛ забивает Марлос ( "Шахтер"), 1-й – Алексей Майданевич ( "Арсенал-Киев", во 2-й игре), Ади Мегремич ( "Карпаты", в 4-й), Денис Фаворов ( "Десна", в 5-й).

250-й матч в УПЛ проводит Владимир Чеснаков, 100-й – Владислав Кулач, 1-й – Артур (все – "Ворскла"), Жонатан ( "Львов").

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1-й раз удаляется в УПЛ Андрей Домбровский ( "Арсенал-Киев", в 4-й игре).

В 8-м (!) для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валерий Федорчук ( "Мариуполь"), во 2-м – Денис Безбородко ( "Десна"), открывая при этом счет голов также во 2-й команде.

120-й матч в чемпионатах Романа Санжара у руля "Олимпика": + 33 = 35-52, мячи 113-186.

20-я ничья Александра Рябоконя у руля разных команд УПЛ, в т.ч. Первая в "Десне".

40-е поражение в чемпионатах "Александрии" при Владимир Шаран.

50-й матч в УПЛ проводит ассистент арбитра Максим Чос (Киев).

"Черноморец" при арбитре Игоре Пасхале и дальше во всех 6-ти матчах в УПЛ играет только вничью.

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2-й в элитном дивизионе "самострел" Павла Полегенько, в т.ч. 1-й в составе "Мариуполя".

1-й раз с начала Чемпионата зафиксирован счет 0:0.

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