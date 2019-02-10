Украина разбивает мечты России о "холодоморе"

Российская пропаганда до сих пор бредит сказками про "холодомор", пятый год подряд свято веря, что в Украине замерзло полнаселения страны. Между тем, добыча газа за январь 2019 прибавила 2,4% по сравнению с январем 2018-го.

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Так, за январь было добыто 1,817 млрд кубометров газа, из которых 1,335 млрд кубометров добыто ПАО "Укргаздобыча", 98,76 млн кубов на счету "Укрнафта", остальные же 382,1 млн кубометров добыли более мелкие компании, получившие в прошлом году послабление в осуществлении работ по разведке и добыче газа.

Напомню, что в прошлом году Украина весьма скромно нарастила свои добывающие мощности, увеличив их лишь на 0,4%, до 20,9 млрд кубометров в год. В этом же году этот показатель планируется увеличить на порядок. В частности, в планах только одного ПАО "Укргаздобыча" в 2019-м нарастить добычу на 500 млн кубометров (+3%).

Собственно, насколько успешно осуществятся эти планы – покажет время, но пока старт неплохой. Главное ни одного месяца не выводить в "минус" и тогда гибридные стоны про "холодомор" будут забавлять еще больше. Особенно, когда Украина выйдет не только на мощности по полному самообеспечению, но и с возможностью экспорта. Как-никак, а запасы природного газа в 1,1 трлн м³ (без учета сланцевого в перспективе) позволяют нашей стране осуществить это.

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