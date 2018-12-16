Итоги года от Петра Порошенко: о чем говорил Президент на пресс-конференции

16 декабря, на следующий день после проведения Объединительного собора и создания Единой поместной украинской православной церкви, Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопросы более 36 украинских и зарубежных журналистов. Среди них были и вопросы, от конкретных ответов на которые Порошенко уклонился.

Пресс-конференция главы государства началась в 16:00 в "Художественном Арсенале".

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Итак, о чем глава государства успел рассказать представителям СМИ за более чем 2 часа.

Об Украинской автокефальной православной церкови

В начале своего выступления глава государства рассказал о телефонном разговоре с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви будут вручать 6 января, на украинский Сочельник.

Его Святейшество считает, что наш Собор вообще стал поворотным моментом в истории Вселенского православия и открывает новую его эру,

– подчеркнул президент.

Прокомментировал лидер государства также провокации со стороны РПЦ, которые там осуществляли для того, чтобы процесс получения автокефалии украинской церковью сорвался.

"Противодействие со стороны Русской церкви было для нас очень ожидаемым. Однако, мне кажется, мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине", – сказал Петр Порошенко.



Итоги года от Петра Порошенко / Пресс-служба Порошенко

По словам президента, из более 10 иерархов УПЦ МП, которые подписали обращение к Вселенскому патриархату и твердо пообещали прийти на Собор Софии, добрались только двое.

Разве Кремль когда-то скрывал, что рассматривает российскую церковь как очень гипнотический дурман для удержания соседних народов в сферах своего влияния? И сейчас он этого не таит, что видно по истерической реакции Кремля и РПЦ на получение нашей украинской церковью автокефалии. Даже звезды на кремлевских шпилях почернели,

– подчеркнул он.

Порошенко отметил, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров. При этом, говорит он, было не менее 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик. Глава государства отметил, что несмотря на это, представители церквей согласовали устав, избрали предстоятеля новой церкви и добавил, что все их согласования соответствуют канонам.

О планах Путина и появлении Медведчука

Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями. Именно это, по его словам, объясняет отсутствие результатов за более чем год попыток освободить украинцев, находящиеся за российской решеткой.

Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека,

– сказал Порошенко.

Также президент рассказал, что в России уже называли фамилии, кого бы хотели обменять на политзаключенных Сенцова и Сущенко.

"Однако впоследствии российская сторона подчеркнула, что не собирается освобождать политзаключенных, потому что это, по их словам, участие в политическом процессе. Сейчас весь мир убедился, в чьих руках ключ к миру и освобождению пленников", – заявил глава государства.

Порошенко говорит, что знает – Медведчук от Путина. По словам гаранта, он на переговорах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ. Однако, утверждает Порошенко, пока это единственный способ передать информацию лидеру РФ, поэтому будущие встречи президента и Медведчука вполне возможны.

Если он может встречаться и готовить любые предложения по возврату наших ребят домой, то я буду это делать,

– подчеркнул он.

О новых ответах Европы на действия России и курс Украины на НАТО

На своей пресс-конференции президент Украины подчеркнул: "Ни один вопрос об Украине теперь не решается без Украины". При этом он заявил, что Брюссель продолжит санкции против России еще на полгода. Это и будет мотивацией для РФ выполнить Минские Соглашения.



Пресс-конференция Петра Порошенко / Пресс-служба Порошенко

Эти санкции будут касаться "и физических лиц, и тех, кто отдал приказы открывать огонь". Более того, президент сказал, что видит эффективность действий санкций.

Санкции продолжат из-за невыполнения Минских соглашений, из-за аннексии Крыма, из-за строительства керченского моста и за псевдовыборы в ОРДЛО,

– сказал президент Украины.

Вместе с тем, Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года приняла во втором чтении изменения в Конституцию Украины относительно закрепления курса страны на ЕС и НАТО.

"Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении. Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу", – сообщил он.

С изменениями в Конституцию это еще не все.

Порошенко говорит, что готов внести в Верховную Раду поправки по крымскотатарской автономии. Он отметил, что обратился с просьбой созвать конституционную комиссию, чтобы подготовить такой вариант законопроекта, который будет иметь шанс на прохождение.

"Если я подпишу как автор законодательной инициативы эти изменения в Конституцию, я буду обращаться к фракции, чтобы она поддержала", – сказал президент.

О выборах и отсутствии оппонентов

А вот на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах, Порошенко ответить не захотел. Однако при этом отметил, что у него пока оппонентов нет.

Сейчас – не готов (ответить – 24 канал), потому у нас нет избирательной компании,

– ответил Порошенко на вопрос о том, готов ли он официально подтвердить свои избирательные намерения.

Однако при этом лидер государства анонсировал журналистам, что будет отдельная возможность пообщаться, "если будет принято такое решение".

От ответа на вопрос о том, как в случае намерений участвовать в выборах Порошенко будет "нивелировать отрицательную разницу" между ним и другими кандидатам, президент тоже уклонился.

"К сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел отрицательного рейтинга. У нас ситуация такая, что все политики имеют отрицательный рейтинг и отличие – это один, два или три процента", – считает Порошенко.

Порошенко говорит, что у него нет оппонентов:





При этом Президент Украины заявил, что у него "нет оппонентов", поэтому он не делает упоминаний о них в своих заявлениях о предстоящих выборах.

Я не использую имени моих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я Президент Украины. Они или лидеры фракций, или общественные деятели, которые проводят свою компанию,

– сказал он.

А еще Президент прокомментировал свою встречу и разговор с народным депутатом, руководителем фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадимом Новинским. Он подтвердил, что общался с Новинским накануне 14 октября.

"Общался, потому что знал, что они планируют привезти титушок. И лично предупредил – потому что это дело государственно значения – что тогда мы будем реагировать, если хоть один оплаченный автобус титушок появится возле Лавры. В то же время я как президент обратился к командующему Национальной гвардии или к Министру внутренних дел. Что я и сделал. Чтобы выставить столько сил, (сколько надо – 24 канал) для обеспечения порядка", – отметил президент.

О продлении военного положения и войсках России под границами

По словам гаранта, на украинской границе до сих пор находится львиная доля российских войск.

Львиная доля находится на границе с Украиной и только 10 процентов отведено. Не было бы такой ситуации, не было бы военного положения,

– говорит он.

Что касается военного положения – его продлевать не будут, если Россия не решится на полномасштабное вторжение.

"Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента", – рассказал глава государства.

Порошенко добавил, что ввел военное положение на 60 дней, потому что это планы военных за минимальный срок развернуть новые военные части на соответствующих направлениях.

Ко всему, Президент прокомментировал дело скандального разведчика Сергея Семочко, жена которого имеет российский паспорт.

"Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку сведений этих государственных служащих, поставив приоритет – в правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания (если это от меня будет зависеть), а если не от меня, то обратиться к любому о привлечении к ответственности или увольнении. За мной не замедлит", – отметил он.

Смотрите полное видео пресс-конференции Петра Порошенко 16 декабря: