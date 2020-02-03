Встреча Эрдогана и Зеленского: что обсуждали и о чем договорились
В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган приехал в Украину с официальным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским. В ходе встречи лидеры подписали ряд совместных соглашений и обсудили двусторонние отношения и общие вызовы, стоящие перед двумя государствами.
Официальная часть встречи с Владимиром Зеленским началась в 11 утра, а в 16 президенты примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.
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Перед выступлением двух президентов между государствами был подписан ряд двусторонних соглашений и договоров:
- соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
- протокол о воплощении финансовой помощи;
- соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений;
- меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям;
- меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли;
- протокол о сотрудничестве между государственными архивными службами.
О чем говорили Зеленский и Эрдоган
Согласно протоколу, со вступительным словом выступает тот президент, который принимает коллегу. Поэтому слово взял Владимир Зеленский. Он начал разговор с сострадания Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в сирийском Идлибе.
Украина, которая шестой год находится в состоянии войны, как никто понимает и разделяет боль такой потери,
– заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что нынешняя встреча двух президентов является довольно символической, поскольку именно в этот день в 1992 году начались дипломатические отношения между Украиной и Турцией.
"За эти годы мы прошли путь от обычных отношений соседних государств к взаимовыгодному стратегическому партнерству. Сегодня мы провели конструктивные и содержательные переговоры", – заверил Владимир Зеленский.
Агрессия России против Украины
Глава украинского государства подчеркнул, что обсудил с турецким коллегой войну на Донбассе, аннексию Крыма и вообще агрессивную политику России в регионе.
Во всех этих вопросах для нас чрезвычайно важна поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины, в частности, крымских татар,
- заявил президент.
Экономика и инвестиции
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган также много времени уделили вопросам торгово-экономической и инвестиционной сфер.
"У нас есть очень амбициозная цель повысить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о зоне свободной торговли", - подчеркнул Зеленский.
Обсуждалось также расширение сотрудничества в сфере транспорта. В частности, относительно интермодальной и паромной перевозок.
Интермодальные перевозки - смешанный вид перевозок. Он включает перевозки по меньшей мере двумя различными видами транспорта. Например, морского и автомобильного.
Сотрудничество в энергетической сфере
Президенты обсудили диверсификацию источников энергоснабжения и возможность транспортировки каспийского газа в Украину.
Также обе страны заинтересованы в усилении сотрудничества в оборонной сфере. В ней были определены приоритетные направления работы.
Также сегодня подписано важное соглашение, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны вам за это,
– сказал Владимир Зеленский.
Также обсуждалось сотрудничество по еще ряду направлений:
- авиационная сфера:
строительство и поставку самолетов Ан-178;
- безопасность в Черноморском регионе:
сотрудничество в поисково-спасательных работах в море.
Поддержка представителей национальных меньшинств в Украине
Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Украина стала убежищем для представителей многих народов – крымских татар, турок-месхетинцев, гагаузов и других.
"Турция готова вместе с украинским государством делать все для обеспечения их потребностей в жилье, учебе или духовных потребностях. Мы бужем вблизи отслеживать положение крымских татар. Вместе с Украиной мы будем поддерживать этот коренной народ", – заверил турецкий лидер.
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Смотрите видео встречи Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана:
Что известно о визите Эрдогана в Украину
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган провели встречу с глазу на глаз и выступили на совместной пресс-конференции. После заседания они подписали совместное заявление президентов.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношений Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.
Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан.
Также Украина ожидает подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран.
Стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям. Он, например, должен способствовать взаимодействию в случае трагедий и происшествий.
Также запланировано, что будет подписано соглашение, по которому Турция предоставит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения. Всего на различных этапах реализации находится более 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.