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Итоги выступления сборной Украины по баскетболу на чемпионате Европы в Латвии

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Сборная Украины U-18 по баскетболу
Сборная Украины U-18 по баскетболу / ФБУ

Мужская сборная Украины в возрасте до 18 лет завершила выступление на чемпионате Европы в Латвии. Команда Дмитрия Маркова не сумела сохранить место в Дивизионе А, заняв по итогам турнира 15-е место, и теперь уже в следующем году попытается вернуться в элиту.

На групповом этапе наша команда сумела одержать одну победу, а в матчах плей-офф победила лишь однажды, во второй раз победив на этом турнире команду Боснии и Герцеговины, пишет сайт Федерации баскетбола Украины.

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К сожалению, этот поединок уже не имел турнирного значения, ведь уступив команде Греции в невероятно напряженной концовке матча за 13-16 места, украинская сборная потеряла шансы на сохранение прописки в Дивизионе А. Кроме нашей команды в Дивизион В опустились команды Боснии и Герцеговины, и Греции.

Лидерами сборной Украины на этом турнире были центровой Владимир Марковецкий, который нашел свою игру во второй части турнира, а также форвард Андрей Грицак, который присоединился к команде после выступления в составе молодежной сборной U-20, став одним из ключевых игроков сборной U-18 на турнире в Латвии.

Лидеры сборной Украины:

Владимир Марковецкий (7 матчей, 24,3 мин) – 11,3 очка + 8,3 подбора + 1,4 блок-шота (РЕ – 17,6);

Андрей Грицак (6 матчей, 25 минут) – 13,2 очка + 5,3 подбора + 3,8 перехвата + 1,3 блок-шота (РЕ – 14,3);

Виталий Шорсткий (7 матчей, 24,4 минуты) – 10,4 очка + 4,4 подбора + 2,1 передачи + 1,3 перехвата (РЭ – 9,0).

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Отметим, что центровой украинской сборной Владимир Марковецкий попал в топ-3 чемпионата Европы по блок-шотам. Центровой делал 1,4 блока за матч – это третий результат на турнире, а его партнер по команде Андрей Грицак – 1,3, он на пятом месте. Также Марковецкий стал пятым на турнире по подборам – в среднем бигмен собирал 8,3 отскока за игру, а также десятым по эффективности, имея средний рейтинг – 17,6 балла.

Также сборная Украины стала лучшей на турнире по блок-шотам в командном рейтинге. Подопечные Дмитрия Маркова делали в среднем 4,3 блока за игру, но в то же время наша команда отметилась и с пометкой "минус". Украинская сборная делала наибольшее количество потерь в среднем за матч (18,0) и имела худшую результативность на турнире, набирая 66,7 очка.

Все матчи сборной Украины U-18 на Евробаскете-2018

Украина – Финляндия 56:81 (13:29, 13:15, 16:16, 14:21)

Босния и Герцеговина – Украина 67:80 (19:15, 14:18, 13:27, 21:20)

Испания – Украина 104:53 (30:9, 22:17, 27:14, 25:13)

Сербия – Украина 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)

Хорватия – Украина 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)

Греция – Украина 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)

Босния и Герцеговина – Украина 88:94 (14:24, 32:24, 14:21, 28:25)

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Теги: Новости спорта Новости Украины Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 Канал
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