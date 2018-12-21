"Итоговое совещание фракции" и "заседание политсовета": 20 декабря депутаты отгуляли корпоративы

Партия Петра Порошенко 20 декабря отгуляла корпоратив. Согласно информации инсайдеров, на празднике присутствовал премьер Гройсман, который 21 декабря пришел в парламент на традиционный час вопросов к правительству.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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Корпоратив в самом БПП называют "итоговым заседанием фракции". Говорят, что такие происходят каждый год. Сам президент посетил мероприятие только на часок, имел короткие встречи с генпрокурором Юрием Луценко и мэром столицы Кличко. Никаких звезд не было, как и особых торжеств.

Депутат БПП – это "облико морале", трезвый образ жизни,

– убеждал нардеп Алексей Гончаренко.



Алексей Гончаренко

С ним не соглашается другой депутат, Сергей Лещенко, которого на корпоратив не приглашали, а если бы и приглашали, он бы, по его же словам, не пошел.

Военное положение не стало препятствием для шумной гулянки. Не думаю, что это было в формате официального заседания фракции,

– сказал Лещенко.



Сергей Лещенко

"Подобные мероприятия организовывали и другие фракции. Однако, их меньше обсуждают в СМИ, ведь там нет топовых чиновников. Вот "Народный фронт" собирался на "заседание политсовета", где вроде бы определялись с кандидатом в президенты", – сообщила корреспондентка.

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"В целом же в Верховную Раду сегодня депутатов пришло чрезвычайно мало", – подытожила журналистка.

Напомним, ранее 24 канал писал, что праздновать корпоратив БПП планировал в новом партийном офисе на улице Лаврской в центре Киева "без пафоса" и в стиле "тим билдинг". Источники сообщали, что на столе должны были присутствовать легкие закуски и алкоголь, рядом с живой музыкой для гостей.