В итоговом выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 18:00 – в центре столицы сегодня вспыхнули сразу 2 автомобиля. Инцидент произошел возле дворца "Украина". Евросоюз впервые вводит санкции против Генерального разведывательного управления РФ.

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Масштабное хищение в "Укрзализныце". Там руководители департаментов подписали контракты с фиктивными фирмами почти на 200 миллионов гривен.

Правительство создало новое министерство. Оно сосредоточится на развитии промышленности, будет заниматься вопросами оборонной и высокотехнологичной отраслей.

Карантин в Украине продлили до 31 августа. Такое решение было принято на заседании правительства. Меры безопасности и в дальнейшем будут адаптивным, то есть, существенные ограничения будут сохраняться, усиливаться или отменяться в областях в зависимости от уровня заболеваемости.