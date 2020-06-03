В итоговом выпуске новостей за 3 июня по состоянию на 18:00 – компромат на голову ОП Андрея Ермака, его кума-нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета и застройщика Дениса Комарницкого обнародовал и передал правоохранителям Гео Лерос. Он написал заявление в НАБУ. В США продолжаются протесты против расизма среди полицейских. По меньшей мере 11 человек погибли, среди них и правоохранители.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Всего в Украине за минувшие сутки подтвердили 483 новых случая COVID-19 – это почти на полсотни больше, чем за последние 2 дня, когда сохранялась тенденция к снижению количества новых больных.

С 5 июня Украина возобновляет внутреннее авиасообщение, а с 15 – международное.

Участнице боевых действий и фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инне Грищенко следователи препятствуют в прохождении медкомиссии. Она не может подтвердить инвалидность, которую получила в результате ранения в 2015 году. Это означает, что женщина, которая находится под круглосуточным домашний арестом, осталась без источника дохода.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представление на назначение новых министров. Поэтому главой министерства культуры и информационной политики предлагает назначить Александра Ткаченко. Роман Абрамовский может возглавить экологическое ведомство.

Черногория второй в Европе объявила о завершении пандемии.