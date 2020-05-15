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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 18:00: Непригодные ПЦР-тесты в Киеве. Ослабление карантина в Италии

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В итоговом выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 18:00 – в Киевской референс-лаборатории проводят внеплановую проверку из-за непригодных ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Италии после существенного сокращения случаев заражения коронавирусом, власть решила с 18 мая разрешить свободные путешествия в пределах региона проживания.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

На Донбассе снова неспокойно. Еще двое украинских военных получили осколочные ранения. Их оперативно госпитализировали.

Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины не будет.

В Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19. Болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Киева Выпуск новостей
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