Итоговый выпуск новостей за 18:00: Непригодные ПЦР-тесты в Киеве. Ослабление карантина в Италии
В итоговом выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 18:00 – в Киевской референс-лаборатории проводят внеплановую проверку из-за непригодных ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Италии после существенного сокращения случаев заражения коронавирусом, власть решила с 18 мая разрешить свободные путешествия в пределах региона проживания.
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