Итоговый выпуск новостей за 18:00: Непригодные ПЦР-тесты в Киеве. Ослабление карантина в Италии

В итоговом выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 18:00 – в Киевской референс-лаборатории проводят внеплановую проверку из-за непригодных ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Италии после существенного сокращения случаев заражения коронавирусом, власть решила с 18 мая разрешить свободные путешествия в пределах региона проживания.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Донбассе снова неспокойно. Еще двое украинских военных получили осколочные ранения. Их оперативно госпитализировали. Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины не будет. В Дарницком детском доме-интернате зафиксировали вспышку COVID-19. Болезнь обнаружили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы интерната.