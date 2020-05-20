Итоговый выпуск новостей за 18:00: Обвал моста на Днепропетровщине. Пикет к пресс-конференции

В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 18:00 – на Днепропетровщине обвалился автомобильный мост. Это произошло неподалеку от Никополя. Центральная часть моста через залив Каховского водохранилища упала в воду. Перед пресс-конференцией Владимира Зеленского активисты устроили пикет в Мариинском парке.

Также в выпуске новостей на канале 24: Президент Палестины Махмуд Аббас намерен разорвать все договоренности с Израилем и США. Во время карантина в столице отремонтировали 13 мостов и путепроводов. Экс-глава таможни Максим Нефедов оспаривает свое увольнение в столичном окружном суде.