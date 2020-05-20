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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 18:00: Обвал моста на Днепропетровщине. Пикет к пресс-конференции

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В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 18:00 – на Днепропетровщине обвалился автомобильный мост. Это произошло неподалеку от Никополя. Центральная часть моста через залив Каховского водохранилища упала в воду. Перед пресс-конференцией Владимира Зеленского активисты устроили пикет в Мариинском парке.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен разорвать все договоренности с Израилем и США.

Во время карантина в столице отремонтировали 13 мостов и путепроводов.

Экс-глава таможни Максим Нефедов оспаривает свое увольнение в столичном окружном суде.

Теги: Новости Днепра Протесты Выпуск новостей
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