Итоговый выпуск новостей за 18:00: Обвал моста на Днепропетровщине. Пикет к пресс-конференции
В итоговом выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 18:00 – на Днепропетровщине обвалился автомобильный мост. Это произошло неподалеку от Никополя. Центральная часть моста через залив Каховского водохранилища упала в воду. Перед пресс-конференцией Владимира Зеленского активисты устроили пикет в Мариинском парке.
Также в выпуске новостей на канале 24:
Президент Палестины Махмуд Аббас намерен разорвать все договоренности с Израилем и США.
Во время карантина в столице отремонтировали 13 мостов и путепроводов.
Экс-глава таможни Максим Нефедов оспаривает свое увольнение в столичном окружном суде.
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