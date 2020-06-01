В итоговом выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 18:00 – в столице неизвестный мужчина угрожал взорвать мост Метро. В руках он держал пульт от якобы взрывчатки. После длительных переговоров правоохранителям удалось задержать псевдоминера. Волна протестов всколыхнула большинство американских штатов. Все из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Также в выпуске новостей на 24 канале: 24 канал совместно с благотворительным фондом "Родные" запустил проект, в рамках которого зрители смогут увидеть 10 уникальных историй усыновления. Младший брат убитого Джорджа Флойда осудил агрессию митингующих. Синоптики пообещали, что лето в Украине будет жарким, но с ливнями. Настоящее тепло начнется уже в конце этой недели.