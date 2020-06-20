В итоговом выпуске новостей за 20 июня состоянию на 21:00 – в Одесской области успешно испытали ракетный комплекс "Нептун". Москву накрыли обильные ливни и град. За несколько часов стихия парализовала город.

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