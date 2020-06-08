В итоговом выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 22:00 – из-за увеличения количества больных COVID-19 в селах Криничное и Дмитровка Одесской области установят карантинные контрольно-пропускные пункты. Новые подробности в деле о смерти ребенка в детском саду Запорожья. Судмедэксперты установили, что годовалая Олеся умерла не от асфиксии, а в результате несчастного случая.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Житомирі зафіксували першу смерть від COVID-19. Померла літня жінка, яку до медзакладу госпіталізували ще 24 травня. З 10 червня можуть дозволити роботу баз відпочинку. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Євросоюз продовжить санкції щодо інвестицій в окупований Крим. Мова йде про заборону країнам-членам ЄС вкладати кошти в окупований півострів. У Польщі закрили 12 шахт через спалах коронавірусу серед працівників.