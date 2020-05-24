Итоговый выпуск новостей за 21:00: Открытие музеев в Ватикане. ДТП во Львове

В итоговом выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 21:00 – в Ватикане откроют музеи после трех месяцев карантина. Открытие запланировано на 1 июня. Посетители должны носить защитные маски, а медперсонал будет мерить их температуру. Четверо погибших в смертельной аварии на Львовщине. ДТП произошло сегодня утром на трассе Киев-Чоп.

Також у випуску новин на 24 каналі: Напередодні ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка. Українських моряків, яких два місяці тому захопили пірати біля берегів Африки – звільнили. Про це повідомив на власній сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.