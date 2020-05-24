Итоговый выпуск новостей за 21:00: Открытие музеев в Ватикане. ДТП во Львове
В итоговом выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 21:00 – в Ватикане откроют музеи после трех месяцев карантина. Открытие запланировано на 1 июня. Посетители должны носить защитные маски, а медперсонал будет мерить их температуру. Четверо погибших в смертельной аварии на Львовщине. ДТП произошло сегодня утром на трассе Киев-Чоп.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Напередодні ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка.
Українських моряків, яких два місяці тому захопили пірати біля берегів Африки – звільнили. Про це повідомив на власній сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.
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