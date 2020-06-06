В итоговом выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 21:00 – на обувной фабрике "Мида" в Запорожье произошел масштабный пожар. Пламя тушили 60 спасателей и 13 единиц техники. Из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом во Львове усилили проверки предпринимателей и транспорта.

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"Минера" столичного моста Метро перевели в психушку. 5 июня мужчине изменили меру пресечения, мол, у него есть склонность к суициду, поэтому и увезли из СИЗО в больницу.

Венгерским пограничникам удалось спасти жизнь украинцу, которого течением реки Тиса занесло на территорию соседнего с Украиной государства.

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