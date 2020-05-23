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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выход США из Договора об открытом небе. Смерть депутата

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В итоговом выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 21:00 – США выходят из соглашения Об открытом небе из-за невыполнения Россией требований. По словам госсекретаря США, Кремль использует это соглашение для пропаганды агрессии, в том числе и в Украине. В Киеве нашли застреленным депутата из группы "Доверие" Валерия Давиденко. Сегодня его нашли с огнестрельным ранением в собственном офисе.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

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Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Новости США Выпуск новостей
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