Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выход США из Договора об открытом небе. Смерть депутата
В итоговом выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 21:00 – США выходят из соглашения Об открытом небе из-за невыполнения Россией требований. По словам госсекретаря США, Кремль использует это соглашение для пропаганды агрессии, в том числе и в Украине. В Киеве нашли застреленным депутата из группы "Доверие" Валерия Давиденко. Сегодня его нашли с огнестрельным ранением в собственном офисе.
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