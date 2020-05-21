Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Малярия в Харькове. Дипломатическое напряжение с Болгарией

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – в Харькове у 20-летнего иностранного студента обнаружили малярию. Он приехал в Украину в начале сентября 2019 года. Известно, что первые симптомы болезни появились у парня 9 мая. Болгарское правительство призвало Украину не разделять Болградский район Одесской области. В то же время МИД Украины призвал Болгарию не вмешиваться в дела государства.

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