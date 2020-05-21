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Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Малярия в Харькове. Дипломатическое напряжение с Болгарией

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В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – в Харькове у 20-летнего иностранного студента обнаружили малярию. Он приехал в Украину в начале сентября 2019 года. Известно, что первые симптомы болезни появились у парня 9 мая. Болгарское правительство призвало Украину не разделять Болградский район Одесской области. В то же время МИД Украины призвал Болгарию не вмешиваться в дела государства.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від 22 травня в Україні запрацює громадський транспорт. Натомість метро в Києві відкриють з понеділка, 25 травня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Втім наразі це стосується лише внутрішнього сполучення.

Леоніда Кожару випустили з СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Греція відкриває туристичний сезон з 15 червня.

Автор: Марина Васильева
Теги: Болгария Новости Харькова Новости Украины Выпуск новостей
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