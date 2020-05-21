Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Малярия в Харькове. Дипломатическое напряжение с Болгарией
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 22:00 – в Харькове у 20-летнего иностранного студента обнаружили малярию. Он приехал в Украину в начале сентября 2019 года. Известно, что первые симптомы болезни появились у парня 9 мая. Болгарское правительство призвало Украину не разделять Болградский район Одесской области. В то же время МИД Украины призвал Болгарию не вмешиваться в дела государства.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Від 22 травня в Україні запрацює громадський транспорт. Натомість метро в Києві відкриють з понеділка, 25 травня.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення з 1 червня 2020 року. Втім наразі це стосується лише внутрішнього сполучення.
Леоніда Кожару випустили з СІЗО під заставу. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.
Греція відкриває туристичний сезон з 15 червня.
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