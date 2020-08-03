В итоговом выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 22:00 – Россия может начать официально поставлять оружие на временно оккупированный Донбасс. Такой сценарий возможен, если США примет законопроект о предоставлении Украине военной помощи, а это 300 миллионов долларов в год. В зеленой зоне карантина оказалась Харьковщина. Регион сейчас на 6 месте по смертности от COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Аннексия Россией Крыма помогла стать богаче семье пособников оккупантов. Так, жена так называемого главы полуострова разбогатела в 5 раз. В Одессе у 2 заместителей городского головы Геннадия Труханова подтвердили COVID-19. В Турции изменили правила работы отелей. Все, чтобы избежать скопления людей и потенциального заражения COVID-19.