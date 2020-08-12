В итоговом выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 22:00 – после весеннего локдауна восстанавливается бизнес, люди возвращаются к работе. Ситуация может измениться, ведь осенью прогнозируют вторую волну COVID-19. Вокруг Киева построят объездную дорогу – полукольцо, протяженностью почти 150 километров. По предварительным расчетам, ежедневно по этому участку будет проезжать 65 тысяч авто.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали белорусские силовики. Журналисты "Громадського" обнародовали видео их жестокого задержания.

Национальный флаг Беларуси подняли над ратушей во Львове. Городской голова Андрей Садовый, комментируя масштабные протесты, пожелал белорусам свободы и победы.

Глава админсуда Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от НАБУ и придет на допрос 17 августа. А также подчеркнул, что находится в Украине и ни от кого не скрывается.

Украинцам хотят заменить бумажные паспорта на пластиковые. Правительство предлагает замену при достижении человеком возраста, когда нужно вклеивать в документ следующее фото.