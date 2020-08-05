В итоговом выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 22:00 – Печерский районный суд избрал меру пресечения для Сухроба Каримова, который угрожал взорвать здание в центре столицы. "Киевского террориста" арестовали на 2 месяца без права залога. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что украинцев среди погибших в Бейруте нет. Премьер-министр заявил, что Украина готова помогать Ливану.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине боевиков "Вагнера". Как сообщает Офис Президента, это был телефонный разговор.

В Офисе Президента впервые отреагировали на скандальные "пленки Вовка". На Банковой ответили, что председатель и судьи Окружного административного суда Киева не находятся в статусе обвиняемых.

В комитете избирателей убеждают, что Украина не готова к местным выборам, потому что обеспечить процесс волеизъявления во время коронавируса сложно.