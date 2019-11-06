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      Итоговый выпуск новостей 22:00: Кто стрелял в Кирилла Тлявова. Массовый удар от оккупантов

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 22:00 – следователи ГБР выяснили, что смертельный выстрел, который унес жизнь 5-летнего Кирилла Тлявова пол года назад в Переяслав-Хмельницком, сделал один из полицейских. Жители Новотошковского, что на Луганщине, приходят в себя после обстрелов. По словам украинских боевиков, били боевики из-за церкви в оккупированном Голубовском.

      Также в выпуске:

      В Киеве из-за прорыва трубы одно авто провалилось под асфальт, а другое – затопило горячей водой.

      Экологическая катастрофа на Херсонщине: за считанные часы в Днепро-Бугском лимане погибли миллионы рыб.

      В ЦИК наконец назвали победителя парламентских выборов в последнем округе, им стал самовыдвиженец Сергей Рудык.

      В Украине может появиться военная полиция, с таким поручением Владимир Зеленский обратился к Минобороны.

      blog_ava
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      5 ноября
      674
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Выпуск новостей
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