Итоговый выпуск новостей 22:00: Кто стрелял в Кирилла Тлявова. Массовый удар от оккупантов

В итоговом выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 22:00 – следователи ГБР выяснили, что смертельный выстрел, который унес жизнь 5-летнего Кирилла Тлявова пол года назад в Переяслав-Хмельницком, сделал один из полицейских. Жители Новотошковского, что на Луганщине, приходят в себя после обстрелов. По словам украинских боевиков, били боевики из-за церкви в оккупированном Голубовском.

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