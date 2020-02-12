Итоговый выпуск новостей 22:00: Новые детали о коронавирусе. Военные учения на Ровенщине

В итоговом выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 22:00 – Ученые выдвинули новую версию распространения коронавируса. По их словам, штамм может передаваться через канализацию. На Ровенщине провели масштабные учения по территориальной обороне. Для совершенствования своих навыков собрались 250 военных со всей Украины.

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