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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
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      Итоговый выпуск новостей 22:00: Новые детали о коронавирусе. Военные учения на Ровенщине

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 22:00 – Ученые выдвинули новую версию распространения коронавируса. По их словам, штамм может передаваться через канализацию. На Ровенщине провели масштабные учения по территориальной обороне. Для совершенствования своих навыков собрались 250 военных со всей Украины.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Ровно Выпуск новостей
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