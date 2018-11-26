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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Итоговый выпуск новостей 22:00: Рада приняла закон о военном положении. Пикеты консульств РФ

      Выпуск новостей 571 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 22:00 – Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержало 276 депутатов. По всей стране люди вышли на акции протеста под представительства России. В частности, дипмиссии пикетировали в Одессе, Харькове и Львове.

      Также в выпуске:

      Предложение России рассмотреть инцидент в Керченском проливе как нарушение Украиной границ федерации не поддержали в Совбезе ООН.

      Олег Сенцов восстанавливается после голодания, но на очередном медосмотре врачи обнаружили изменения в почках, сердце и печени.

      Российские военные незаконно задержали три украинских корабля, ранены шестеро украинцев

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 26 ноября
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