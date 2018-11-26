Итоговый выпуск новостей 22:00: Рада приняла закон о военном положении. Пикеты консульств РФ

В итоговом выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 22:00 – Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержало 276 депутатов. По всей стране люди вышли на акции протеста под представительства России. В частности, дипмиссии пикетировали в Одессе, Харькове и Львове.

Также в выпуске: Предложение России рассмотреть инцидент в Керченском проливе как нарушение Украиной границ федерации не поддержали в Совбезе ООН. Олег Сенцов восстанавливается после голодания, но на очередном медосмотре врачи обнаружили изменения в почках, сердце и печени. Российские военные незаконно задержали три украинских корабля, ранены шестеро украинцев