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      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
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      Итоговый выпуск новостей 22:00: Реакция мира на бой возле Золотого. Шторм Деннис в Европе

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 22:00 – агрессию оккупантов на Донбассе осудили мировые лидеры. В посольстве США призвали Россию соблюдать Минские соглашения. А в ЕС выразили надежду, что Кремль использует свое влияние на боевиков для прекращения огня. На замену шторму Кира в Европу пожаловал мощный ураган Деннис. Он ударил по Объединенному Королевству в эти выходные.

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      Чемпионата мира по биатлону-2020: результаты всех гонок
      18 февраля
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      Теги: Война на Донбассе Бой возле Золотого Выпуск новостей
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