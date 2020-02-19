Итоговый выпуск новостей 22:00: Реакция мира на бой возле Золотого. Шторм Деннис в Европе

В итоговом выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 22:00 – агрессию оккупантов на Донбассе осудили мировые лидеры. В посольстве США призвали Россию соблюдать Минские соглашения. А в ЕС выразили надежду, что Кремль использует свое влияние на боевиков для прекращения огня. На замену шторму Кира в Европу пожаловал мощный ураган Деннис. Он ударил по Объединенному Королевству в эти выходные.

Также в выпуске: В Запорожье ночью взорвали и ограбили банкомат в отделении "Укрсиббанка". Украинцев из Китая могут разместить в частном санатории в Обуховском районе. "Корабль-призрак" без экипажа сел на мель у берегов Ирландии. Правоохранители задержали бывшего бойца спецподразделения "Омега". Его подозревают в обстрелах на Майдане в феврале 2014 года.