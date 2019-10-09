Итоговый выпуск новостей 22:00: Соглашение с РФ относительно транзита газа. ДТП в Запорожье

В итоговом выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 22:00 – премьер Алексей Гончарук объяснил позицию Украины относительно нового соглашения по транзиту газа с Россией, так как действующее заканчивается в конце декабря. В Запорожье маршрутка врезалась в фуру, один человек погиб, еще восемь травмированы.

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