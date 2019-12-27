Итоговый выпуск новостей на 22:00: В Альпах сошла лавина. РФ выплатила долг Украине

В итоговом выпуске новостей за 27 декабря, по состоянию на 22:00 – В Швейцарских Альпах лавина накрыла группу лыжников. Она начала сходить с вершины, шестерым лыжникам удалось спастись. Россия оплатила Украине почти три миллиарда долларов штрафа за газ. Это подтвердили в "Нафтогазе".

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