Итоговый выпуск новостей на 21:00: Награда для иностранок от Зеленского. Уборка в Запорожье
В итоговом выпуске за 24 ноября по состоянию на 21:00 – Зеленский наградил двух иностранок за произведения о Голодоморе. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. В Запорожье местные жители вооружились огромными мешками и пошли собирать мусор. И насобирали таких аж две сотни.
Также в выпуске:
Медведи в приюте под Львовом готовятся к зимней спячке.
За жизнь уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и его старшего сына Тимофея борются медики.
Мальтийское судно, на котором работал украинский моряк, попало в шторм.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 24 ноября: Кулеба попал в ужасную аварию, сербское оружие на Донбассесегодня , 22:28
-
Самые смешные мемы недели: унитазофилия на России, предрассудок Зеленского и Путин – Джокерсегодня , 20:00
-
Детское Евровидение 2019: победительницей конкурса стала Вики Габор из Польшисегодня , 19:38
Комментарии