Итоговый выпуск новостей на 21:00: Награда для иностранок от Зеленского. Уборка в Запорожье

В итоговом выпуске за 24 ноября по состоянию на 21:00 – Зеленский наградил двух иностранок за произведения о Голодоморе. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. В Запорожье местные жители вооружились огромными мешками и пошли собирать мусор. И насобирали таких аж две сотни.

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