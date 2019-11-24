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      Итоговый выпуск новостей на 21:00: Награда для иностранок от Зеленского. Уборка в Запорожье

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 24 ноября по состоянию на 21:00 – Зеленский наградил двух иностранок за произведения о Голодоморе. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. В Запорожье местные жители вооружились огромными мешками и пошли собирать мусор. И насобирали таких аж две сотни.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Владимир Зеленский Выпуск новостей
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