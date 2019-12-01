Итоговый выпуск новостей на 21:00: Украинцы застряли в аэропорту Берлина. ДТП под Черновцами

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 21:00 – в Берлине на свои рейсы не успели почти полсотни украинцев. И на сутки застряли в аэропорту. Люди должны были лететь лоукостами в Киев и Львов, но задержались из-за больших очередей на паспортном контроле. В результате столкновения легковушки с автобусом погиб ребенок и двое взрослых. Авария случилась под Черновцами на объездной дороге.

Также в выпуске: Европейский Совет с новым президентом, которым стал бывший премьер Бельгии Шарль Мишель. Ответственность за теракт на Лондонском мосту взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". В России завершили операцию по спасению пострадавших вследствие автокатострофы.