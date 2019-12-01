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      Итоговый выпуск новостей на 21:00: Украинцы застряли в аэропорту Берлина. ДТП под Черновцами

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 21:00 – в Берлине на свои рейсы не успели почти полсотни украинцев. И на сутки застряли в аэропорту. Люди должны были лететь лоукостами в Киев и Львов, но задержались из-за больших очередей на паспортном контроле. В результате столкновения легковушки с автобусом погиб ребенок и двое взрослых. Авария случилась под Черновцами на объездной дороге.

      Также в выпуске:

      Европейский Совет с новым президентом, которым стал бывший премьер Бельгии Шарль Мишель.

      Ответственность за теракт на Лондонском мосту взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

      В России завершили операцию по спасению пострадавших вследствие автокатострофы.

      В центре Киева обстреляли элитный черный джип депутата Соболева: убили ребенка – видео
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      2019
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Выпуск новостей
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