Итоговый выпуск новостей на 21:00: Задержание нарушителей самоизоляции. Молитва Папы Римского

В итоговом выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 21:00 – полиция Харькова нашла 10 нарушителей самоизоляции. Они недавно вернулись из-за границы, 2 недели должны были сидеть дома. Однако они указали неправильные номера и адреса проживания и исчезли. Папа Римский провел чрезвычайное богослужения в опустевшем главном католическом храме.

Также в выпуске: Диагноз Covid-19 подтвердили у внефракционной депутатки Анны Скороход. Почти 650 тысяч людей на планете уже заразились Covid-19. На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.