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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей на 21:00: Задержание нарушителей самоизоляции. Молитва Папы Римского

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 21:00 – полиция Харькова нашла 10 нарушителей самоизоляции. Они недавно вернулись из-за границы, 2 недели должны были сидеть дома. Однако они указали неправильные номера и адреса проживания и исчезли. Папа Римский провел чрезвычайное богослужения в опустевшем главном католическом храме.

      Также в выпуске:

      Диагноз Covid-19 подтвердили у внефракционной депутатки Анны Скороход.

      Почти 650 тысяч людей на планете уже заразились Covid-19.

      На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.

      Теги: Папа Римский Криминальные новости Новости Харькова Выпуск новостей
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