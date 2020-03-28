Итоговый выпуск новостей на 21:00: Задержание нарушителей самоизоляции. Молитва Папы Римского
В итоговом выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 21:00 – полиция Харькова нашла 10 нарушителей самоизоляции. Они недавно вернулись из-за границы, 2 недели должны были сидеть дома. Однако они указали неправильные номера и адреса проживания и исчезли. Папа Римский провел чрезвычайное богослужения в опустевшем главном католическом храме.
Также в выпуске:
Диагноз Covid-19 подтвердили у внефракционной депутатки Анны Скороход.
Почти 650 тысяч людей на планете уже заразились Covid-19.
На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.
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