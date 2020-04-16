22:51
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Итоговый выпуск новостей на 22: 00: отказ возвращаться в ОРДЛО. Путин перенес парад

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 22:00 – украинская сторона передала боевикам оккупированного Донбасса 10 удерживаемых лиц. Еще 4 человек отказались возвращаться. Президент России Владимир Путин решил перенести проведение парада победы из-за вспышки COVID-19.

      Также в выпуске:

      Забыв о карантине и всех ограничениях, сотни мариупольцев штурмовали магазин. Небывалый ажиотаж у горожан вызвало открытие нового торгового заведения и обещанные по этому случаю скидки.

      В Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донбасса.

      В селе на Харьковщине коронавирус лабораторно подтвердили у 9 человек, которые контактировали с пенсионеркой, у которой был коронавирус. Село закрыли на карантин.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Обмен пленными Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 21:32 Люди в собачьих клетках и репрессии: как COVID-19 повлиял на мировой порядок
      Анатолій Максимов
      сегодня , 21:00 "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
      Антон Голобородько