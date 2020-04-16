Итоговый выпуск новостей на 22: 00: отказ возвращаться в ОРДЛО. Путин перенес парад
В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 22:00 – украинская сторона передала боевикам оккупированного Донбасса 10 удерживаемых лиц. Еще 4 человек отказались возвращаться. Президент России Владимир Путин решил перенести проведение парада победы из-за вспышки COVID-19.
Также в выпуске:
Забыв о карантине и всех ограничениях, сотни мариупольцев штурмовали магазин. Небывалый ажиотаж у горожан вызвало открытие нового торгового заведения и обещанные по этому случаю скидки.
В Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донбасса.
В селе на Харьковщине коронавирус лабораторно подтвердили у 9 человек, которые контактировали с пенсионеркой, у которой был коронавирус. Село закрыли на карантин.
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