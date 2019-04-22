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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Итоговый выпуск новостей за 00:00: Первое заявление Зеленского. Обработки протоколов ЦИК

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 00:00 – в штабе провели первую пресс-конференцию после объявления уже фактически президента Владимира Зеленского. Тот рассказал о своих первых шагах, кадровых назначениях и изменениях. Центральная избирательная комиссия уже начала обрабатывать электронные протоколы.

      Также в выпуске:

      Известные украинцы активно голосовали на избирательных участках.

      Социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов.

      Виталий Кличко проголосовал за час до закрытия участка.

      blog_ava
      Результаты экзит-пола на выборах-2019: видео онлайн-трансляции
      21 апреля
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      Теги: Владимир Зеленский ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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