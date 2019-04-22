Итоговый выпуск новостей за 00:00: Первое заявление Зеленского. Обработки протоколов ЦИК

В итоговом выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 00:00 – в штабе провели первую пресс-конференцию после объявления уже фактически президента Владимира Зеленского. Тот рассказал о своих первых шагах, кадровых назначениях и изменениях. Центральная избирательная комиссия уже начала обрабатывать электронные протоколы.

Также в выпуске: Известные украинцы активно голосовали на избирательных участках. Социологи обнародовали предварительные результаты экзит-поллов. Виталий Кличко проголосовал за час до закрытия участка.

Источник: 24 канал