Итоговый выпуск новостей за 18:00: 3D-модель поражения легких. Внеочередное заседание Рады

В итоговом выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 18:00 – ученые из университета Джорджа Вашингтона разработали первую в мире 3D-модель легких процесса заражения коронавирусом. На внеочередное заседание народные депутаты могут собраться уже 13 апреля 2020 года. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Також у випуску: У Міністерстві цифрової трансформації показали, у яких регіонах найчастіше не дотримуються режиму карантину. Найбільше порушників – у Києві та області. Російські найманці обстріляли околиці Хутора Вільний. Ворожий гранатометний заряд розірвався просто на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пробили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. Через карантин настоятель української греко-католицької церкви Святослав звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя.