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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: 3D-модель поражения легких. Внеочередное заседание Рады

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 18:00 – ученые из университета Джорджа Вашингтона разработали первую в мире 3D-модель легких процесса заражения коронавирусом. На внеочередное заседание народные депутаты могут собраться уже 13 апреля 2020 года. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

      Також у випуску:

      У Міністерстві цифрової трансформації показали, у яких регіонах найчастіше не дотримуються режиму карантину. Найбільше порушників – у Києві та області.

      Російські найманці обстріляли околиці Хутора Вільний. Ворожий гранатометний заряд розірвався просто на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пробили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

      Через карантин настоятель української греко-католицької церкви Святослав звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя.

      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
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