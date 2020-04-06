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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: COVID-19 обнаружили у тигрицы. Снижение смертности в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 18:00 – в Нью-Йоркском зоопарке COVID-19 заболела малайская тигрица. Тест ей сделали после того, как увидели симптомы болезни – животное начало кашлять. В Италии смертность от COVID-19 снизилась. За прошедшие сутки в стране умерло 525 человек.

      Также в выпуске: 

      В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше.

      Полиция задержала 27-летнего жителя поселка Раговка, который устроил пожар в Чернобыльской зоне.

      На Тернопольщине умер священник, который первым заболел COVID-19 в регионе.

      Теги: Жертвы Мир животных Нью-Йорк Выпуск новостей
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