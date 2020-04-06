Итоговый выпуск новостей за 18:00: COVID-19 обнаружили у тигрицы. Снижение смертности в Италии
В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 18:00 – в Нью-Йоркском зоопарке COVID-19 заболела малайская тигрица. Тест ей сделали после того, как увидели симптомы болезни – животное начало кашлять. В Италии смертность от COVID-19 снизилась. За прошедшие сутки в стране умерло 525 человек.
Также в выпуске:
В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся с заработков в Польше.
Полиция задержала 27-летнего жителя поселка Раговка, который устроил пожар в Чернобыльской зоне.
На Тернопольщине умер священник, который первым заболел COVID-19 в регионе.
Читайте также
Выбор редакции
-
Ryanair получил разрешение на 28 рейсов между Италией и Украиной до июлясегодня , 15:05
-
Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантинасегодня , 17:39
-
Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020сегодня , 18:30
-
Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналовсегодня , 18:47
-
Количество оштрафованных за нарушение карантина превышает число больных коронавирусомсегодня , 16:50
-
В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работаетсегодня , 13:56