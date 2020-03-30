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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Деньги для Украины от ЕС. Увольнение Сивохо из СНБО

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 18:00 – ЕС выделил для Украины 80 миллионов евро. Деньги направят на укрепление системы здравоохранения, приобретение медицинских средств и оборудования. Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Причину увольнения пока не указали.

      Также в выпуске:

      Министерство иностранных дел требует справедливого расследования смерти украинца в Португалии. Украинские дипломаты уже отправили соответствующую ноту.

      Определили новые даты проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Из-за пандемии коронавируса международные комитеты этих соревнований вместе с правительством Японии решили провести их в 2021 году.

      Из-за вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения на передовой. Российские наемники били по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы.

      Общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 738 тысяч. Больше всего инфицированных в США – их более 142 тысяч. Но по количеству летальных случаев лидирует Италия.

      Теги: Новости Украины Евросоюз СНБО Сергей Сивохо Выпуск новостей
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