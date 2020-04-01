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      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Кличко инспектирует больницы. Дорогое лечение в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 18:00 – мэр Киева Виталий Кличко посетил инфекционное отделение больницы №9. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно купить. Это несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.

      Также в выпуске:

      Одесская больница не готова к приему пациентов с коронавирусом.

      Пик заболеваемости коронавируса в Украине будет на Пасхальные праздники.

      Жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица.

      Теги: Виталий Кличко Выпуск новостей
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