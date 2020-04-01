Итоговый выпуск новостей за 18:00: Кличко инспектирует больницы. Дорогое лечение в Украине

В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 18:00 – мэр Киева Виталий Кличко посетил инфекционное отделение больницы №9. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно купить. Это несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.

Также в выпуске: Одесская больница не готова к приему пациентов с коронавирусом. Пик заболеваемости коронавируса в Украине будет на Пасхальные праздники. Жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица.