Итоговый выпуск новостей за 18:00: Кличко инспектирует больницы. Дорогое лечение в Украине
В итоговом выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 18:00 – мэр Киева Виталий Кличко посетил инфекционное отделение больницы №9. Некоторые пациенты жалуются, что на лекарства от коронавируса тратят по несколько тысяч гривен. Вдобавок часть препаратов трудно купить. Это несмотря на то, что в Министерстве здравоохранения обещали лечить бесплатно.
Также в выпуске:
Одесская больница не готова к приему пациентов с коронавирусом.
Пик заболеваемости коронавируса в Украине будет на Пасхальные праздники.
Жертвой коронавируса на Прикарпатье стала 37-летняя роженица.
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