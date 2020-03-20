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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Итоговый выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у Фаворова. Штраф за нарушение карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов заразился коронавирусом. Его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов отметил, что сын мог заразиться коронавирусом во время перелета из США в Украину. Киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что она продавала овощи и фрукты с рук, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила.

      Также в выпуске:

      Олимпийский огонь улетел в Японию. В Греции символ летней Олимпиады-2020 передали японской делегации.

      В Чернигове полностью останавливают работу общественного транспорта на время карантина. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко.

      Из-за вспышки коронавируса на Днепропетровщине объявили режим чрезвычайной ситуации.

      Полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом.

      Снег, метели и шквалы ветра: в Украину идет непогода
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      Теги: Новости Украины Штрафы Нафтогаз Выпуск новостей
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