Итоговый выпуск новостей за 18:00: Коронавирус у Фаворова. Штраф за нарушение карантина

В итоговом выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 18:00 – чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов заразился коронавирусом. Его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов отметил, что сын мог заразиться коронавирусом во время перелета из США в Украину. Киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что она продавала овощи и фрукты с рук, чем нарушила санитарно-противоэпидемические правила.

Также в выпуске: Олимпийский огонь улетел в Японию. В Греции символ летней Олимпиады-2020 передали японской делегации. В Чернигове полностью останавливают работу общественного транспорта на время карантина. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Из-за вспышки коронавируса на Днепропетровщине объявили режим чрезвычайной ситуации. Полиция составила админпротокол на двух блогеров, которые выдавали себя за инфицированных коронавирусом.